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Futuro Anguissa, Di Lorenzo: “Tiene a Napoli! È fortissimo e al suo fianco…”
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Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo presenta la nuova stagione in conferenza stampa: le sue parole su Zambo Anguissa
Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro in vista della stagione appena iniziata. Il capitano del Napoli, tra i vari temi, ha parlato anche di Frank Zambo Anguissa e del suo futuro in azzurro. Di seguito le sue dichiarazioni.
Manna ha detto che Anguissa è molto importante per il Napoli, lui ti ha detto che Napoli è importante per lui e che vuole restare?
"L'ha dimostrato in questi anni che Napoli è molto importante per lui, l'ha dimostrato in campo, poi non è uno che parla molto, ma dimostra con le prestazioni, poi nelle cose contrattuali non entro, mi farebbe piacere continuare con lui, è uno molto forte, mi trovo bene giocando vicino a lui e spero che sarà dei nostri, poi parlerà il direttore".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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