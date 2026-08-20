L'arbitro Sozza: "Tante novità, abbiamo studiato tanto. Sull'inchiesta arbitri..."

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L'arbitro Simone Sozza, iscritto alla sezione di Seregno, in Brianza, dal raduno a Cascia ha parlato delle sue sensazioni in vista del personale ottavo anno in Serie A: "Inizio a sentirmi esperto", le sue parole a Il Messaggero. "Sarà un'annata con tante novità sul piano tecnico e regolamentare. Siamo preparatissimi, abbiamo studiato tanto", assicura.

Le parole dell'arbitro Sozza

Nel corso dell'intervista, Sozza ha parlato anche delle vicende che riguardano i turbolenti mesi dell'AIA e delle intercettazioni attorno a Rocchi e non solo: "Se la vicenda delle intercettazioni ci condiziona? Non condiziona, è chiaro che la situazione non fa piacere", riconosce. "A noi che pensiamo al campo non interessa, pensiamo ad allenarci, a prepararci e a fare bene le partite", dice. Sozza poi non si tira indietro nel commentare voci che lo hanno riguardato anche personalmente: "Se ho mai avuto la percezione di essere gradito o sgradito? Assolutamente no. Se qualcuno dicesse che sono gradito o sgradito? Non m'interesserebbe".

Sozza: "Male non fare, paura non avere"

Sozza parlando ancora delle intercettazioni ha dichiarato: "Sono dell'idea che male non fare, paura non avere. Quando non dici niente di particolare e sei corretto, non devi avere ansia". ll direttore di gara ammette anche di provare maggior fastidio quando "veniamo attaccati sulla nostra qualità, la prestazione e il rendimento".