Sky, Marocchi avvisa il Napoli: “Zirkzee? Se lo prendi devi costruirgli la squadra intorno”

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Marocchi esalta Zirkzee ma avverte il Napoli: “È particolare, la squadra va costruita su di lui”.

Joshua Zirkzee continua a essere uno dei nomi seguiti dal Napoli per completare il reparto offensivo nelle ultime battute del calciomercato. A soffermarsi sulle caratteristiche dell'attaccante è stato Giancarlo Marocchi, ex centrocampista e opinionista, intervenuto nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport. Secondo Marocchi, il valore tecnico dell'olandese non è in discussione, ma il suo eventuale inserimento richiederebbe precise scelte tattiche: "Zirkzee è un giocatore di livello tecnico altissimo, però, se prendi lui e lo vuoi far giocare titolare, devi pensare a lui più altri dieci, perché è molto particolare, non lo puoi prendere per sostituire uno".

Marocchi: “Thiago Motta costruì la squadra intorno a Zirkzee”

L'ex centrocampista di Bologna e Juventus ha ricordato quanto accaduto con Thiago Motta, spiegando quale potrebbe essere la soluzione ideale per sfruttare le qualità dell'attaccante: "Cioè, o lo metti all'ottantesimo per vedere se combina qualcosa, oppure fai una squadra e la costruisci su di lui. Thiago Motta l'ha costruita su di lui, ovvero lui centravanti che veniva incontro e tre o quattro giocatori attaccavano l'area di rigore, e lui faceva assist meravigliosi". Un'indicazione tattica importante per il Napoli qualora decidesse di affondare il colpo: per Marocchi, Zirkzee non sarebbe semplicemente un'alternativa in attacco, ma un calciatore attorno al quale costruire il sistema offensivo.