Panucci punta sul Napoli: “Con Allegri può vincere lo Scudetto, è la principale rivale dell’Inter”

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Christian Panucci promuove il Napoli di Allegri: azzurri principali rivali dell’Inter e da Scudetto.

Il Napoli di Massimiliano Allegri può recitare un ruolo da protagonista nella nuova Serie A e rappresentare la principale minaccia per l'Inter campione d'Italia. Ne è convinto Christian Panucci, ex difensore di Milan, Inter e Roma, che in un'intervista a SportMediaset ha inserito gli azzurri tra le grandi favorite per il titolo: "L'Inter ha preso giocatori inglesi, forti, d'esperienza, ha giovani di prospettiva come Stankovic ed è tornato pure Pavard: resta la squadra da battere. Il Napoli con Allegri riuscirà a essere protagonista, sarà l'avversario principale, può vincere sicuramente lo Scudetto".

Panucci sulla Juventus: “A centrocampo ci voleva qualcosa di più”

Panucci ha analizzato anche le prospettive delle altre big italiane, soffermandosi in particolare sulla Juventus: "Ha un assetto societario nuovo, italiano, competente: può fare bene. Carnevali con Spalletti, una scelta giusta. I nuovi... Lucumi voglio vederlo, Kolo Muani è forte ma non è un bomber, a centrocampo ci voleva qualcosa di più. Roma? Gasperini ha fatto bene, non è mai facile, la sua è stata una scelta importante. Dirà la sua anche in Champions. Infine il Milan: sono stato in tournée con loro, ho osservato con gli occhi del difensore Goncalo Ramos e posso dire che si muove benissimo e che è forte, forte, farà più di 15 gol".