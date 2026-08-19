Futuro Anguissa, Paganini: “Napoli al bivio: rinnovo o cessione. L’Atalanta è avanti”

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Paolo Paganini sul futuro di Anguissa: Napoli chiamato a decidere, mentre l’Atalanta è avanti.

Il giornalista Rai Paolo Paganini, ospite di 'Maracanà' sulle frequenze di Radio Tmw, ha analizzato alcune delle principali trattative di mercato, soffermandosi anche sulla situazione di Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli viene accostato all'Atalanta e, secondo Paganini, il club azzurro sarebbe arrivato a un momento decisivo per il suo futuro: "Anguissa è un pupillo anche di Giuntoli, che lo ha portato a Napoli. Gli azzurri sono ad un bivio, dato che è ad un anno dalla scadenza del contratto. O lo rinnovano o lo devono cedere. Di sicuro l'Atalanta è avanti".

L'Arsenal pensa ancora a mettere cento milioni sul piatto per Yildiz. La Juventus farebbe bene a cederlo a quelle cifre?

"Se dovesse arrivare davvero un'offerta di quell'entità io lo darei via, perché sono soldi che alla Juventus farebbero comodo per altre operazioni. La rosa del resto dev'essere ancora completata, senza dimenticare i tanti esuberi che ci sono ancora in organico. Arriverebbe insomma denaro fresco che permetterebbe di completare una squadra competitiva. Alajbegovic poi per caratteristiche è anche simile ad Yildiz, quindi in quel caso lo darei via".

A proposito di bianconeri, Kessié è ancora un obiettivo? Può essere il nome giusto?

"Kessié, che ha anche fatto un buon Mondiale, ha dimostrato di valere ancora tanto in campo. Alla Juventus poi si dice sempre che da quando sono andati via Pirlo e Pjanic manca qualcuno che detti i tempi. Certo, bisognerebbe discutere una riduzione dell'ingaggio, dato che in Arabia Saudita percepiva dodici milioni a stagione. In più c'è il discorso di Zirkzee, con cui si completerebbe il reparto offensivo".

Pio Esposito invece va verso il rinnovo di contratto. Che anno può essere per lui?

"Io lo conosco bene perché l'ho visto con lo Spezia. È un giocatore molto umile, concentrato ed è un professionista vero. Chivu poi lo conosce dai tempi delle giovanili e penso che possa dargli più spazio".

Mora, Moreira, Mastantuono e Alajbegovic rappresentano i quattro talenti principali approdati in Serie A. Quale dei quattro puo avere l'impatto più importante?

"Mastantuono, che è un giocatore forte e che è arrivato al Real Madrid in una fase complicata. Ora va a Firenze, dove è stato accolto come il nuovo Baggio. Ha voglia di rivincita, trova un bravo allenatore e un ambiente che quest'anno non avrà neanche le coppe. Vuole tornare protagonista".