Rinnovo Anguissa, Palladini: "Lo cederei, ecco quanto può incassare il Napoli"

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Enzo Palladini sul futuro di Anguissa al Napoli: “Lo cederei per 15-20 milioni, difficile immaginare il rinnovo”.

Il giornalista Enzo Palladini, ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, ha affrontato alcuni dei principali temi di mercato, soffermandosi anche sul futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli. Con l'Atalanta interessata al centrocampista, Palladini ha spiegato: "Bisognerebbe vedere che ne pensa Allegri, che ha provato anche l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli. Io ad un anno dalla scadenza del contratto lo cederei, almeno per incassare 15/20 milioni. Nell'ultimo anno di contratto del resto sarebbe difficile vederlo rinnovare".

L'Arsenal pensa ancora a mettere cento milioni sul piatto per Yildiz. La Juventus farebbe bene a cederlo a quelle cifre?

"Io Yildiz non lo venderei, ma se dovessero arrivare cento milioni penso che la Juventus lo cederebbe. Non a caso i bianconeri hanno investito tanto su Alajbegovic, che ad ora si pesta un po' i piedi con il turco. La Juventus non potrebbe dire di no ad un'offerta simile, anche perché a quel punto potresti fare almeno un paio di investimenti importanti".

A proposito di bianconeri, Kessié è ancora un obiettivo? Può essere il nome giusto?

"Il vantaggio di Kessie è che bisognerebbe trattare solo con il giocatore dato che è svincolato, mentre il problema è rappresentato da un ingaggio molto elevato. Il fatto che sia ancora libero dopo un ottimo Mondiale fa capire che al momento stia chiedendo delle cifre molto elevate, a cui aggiungere delle ricche commissioni. Io penso comunque che alla Juventus manchi più un Calhanoglu, ossia qualcuno che possa trasformare un'azione affannosa in una manovra d'attacco".

Pio invece va verso il rinnovo con l'Inter. Che anno può essere per lui?

"Il rinnovo è praticamente cosa fatta, percepirà tre milioni più bonus a stagione fino al 2031. L'ho visto migliorato nelle ultime amichevoli, dove ha sempre giocato da solo contro tre /quattro difensori avversari. Gli ho visto anche fare delle giocatore che in passato non gli riuscivano così bene. È un giocatore destinato a diventare fra i top assoluti italiani".

Mora, Moreira, Mastantuono e Alajbegovic rappresentano i quattro talenti principali approdati in Serie A. Quale dei quattro puo avere l'impatto più importante?

"Hanno tutti grandi qualita e come tutti i giovani anche qualche incognita. Per me Rodrigo Mora è il più predestinato di tutti. Ha esordito nel professionismo a poco più di quindici anni e ha gia dimostrato di avere personalità. Nella Roma potrà avere un buon impatto. Alajbegovic invece dovrà adattarsi al campionato italiano, mentre Mastantuono è un'incognita; si deve ritrovare."