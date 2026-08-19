Sabatini: “Via Lucca, può arrivare un campione. Il Napoli paga i due anni di Conte”

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Sandro Sabatini sul mercato del Napoli: la cessione di Lucca può aprire le porte al grande colpo Gabriel Jesus.

Il Napoli deve prima alleggerire la rosa per poter completare il mercato con un altro grande innesto. È il pensiero di Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Il giornalista ha analizzato la situazione degli azzurri e non ha risparmiato una critica alla precedente gestione: "Il Napoli deve sfoltire. Il club sta pagando i due anni esagerati della gestione di Conte. La partenza di Lucca potrebbe permettere l'arrivo di un campione come Gabriel Jesus, un campione".

Il giudizio su Juventus e Milan

Il giornalista ha parlato anche delle altre big: "La Juventus ha ancora delle lacune a centrocampo, ma si è rinforzata in difesa con Lucumí e ha messo Kolo Muani al posto di Vlahovic. In porta ci sarà Vicario, vedremo se l'ex Empoli sarà quello visto a inizio avventura al Tottenham o l'ultima versione. Il Milan è più forte, sulla carta, rispetto alla squadra della passata stagione".