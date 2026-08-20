Ferlaino Jr elogia ADL: "Gli sono grato! Ha coniugato risultati economici e sportivi"

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Il figlio dell'ex presidente del Napoli che portò gli azzurri a vincere due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, Luca Ferlaino, ha parlato a Il Mattino dell'attuale Napoli visto che è tifosissimo degli azzurri al punto da essere presidente di un club di tifosi partenopei: "C'è poco da dire della gestione di De Laurentiis, che in questi anni ha coniugato risultati economici e sportivi straordinari. Da tifoso del Napoli gli sono grato", ha detto. "In questa gestione ci sono stati momenti difficili da comprendere. Ad esempio mai perdonerò a Spalletti, che ci ha regalato la gioia del terzo scudetto, il mancato turnover dei giocatori in quella stagione", fa notare.

Ferlaino fra elogi e appunti

"Tre anni fa saremmo arrivati alla finale di Champions League", assicura. "Mi arrabbiai quando a metà del primo campionato di Sarri, con la squadra in testa, furono acquistati Grassi e Regini. Ma De Laurentiis dimostrò a distanza di tempo di avere ragione perché mantenendo quella gestione oculata ha vinto due scudetti in tre campionati", riconosce ancora Ferlaino sull'attuale gestione di ADL.