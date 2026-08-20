Centro Sportivo, Auriemma: "Chi è intorno ad ADL parlava di settembre, ma di quale anno?"

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Capitolo strutture, tutto fermo al momento: l'opinione di Raffaele Auriemma

Tutto fermo sul fronte stadio e centro sportivo? Ne ha parlato, interrogato da un tifoso, il giornalista Raffaele Auriemma nel corso di Stile Tv, sottolineando che non c'è nulla di concreto al momento nonostante tanti annunci e date circolate: "Stadio e centro sportivo dove? Sono molto intristito da questa faccenda. Non tanto per la realizzazione, non possiamo certo pretendere questo dal presidente. Ma è grottesco tutto ciò che gira intorno.

ADL che gira, fa il giro enogastronomico, assaggio prodotti, poi i guitti che prima gli saltellavano intorno e poi se ne tornano nelle loro catapecchie con una mano avanti ed una indietro e addirittura giuravano che il 1 settembre ci sarebbe stata l'apertura dei cantieri. L'anno scorso o due anni fa, non ricordo neanche, pensate. C'era chi difendeva questa data del 1 settembre, minacciava gli altri di rincorrerli. Questo fa tristezza, non che ADL si avventuri sulle date. Noi che facciamo questi lavori dovremmo dire al presidente andiamoci piano, ma queste invece poi sono figure di m.... ma un conto è fare la nostra attività e un'altra è saperla fare".