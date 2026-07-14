Area nuovo stadio, Chiavelli annuncia: "Bonifica in stato avanzato su circa il 50%"

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Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, l'amministratore delegato del club azzurro Andrea Chiavelli ha risposto ad una domanda sul tema stadio: a che punto è la situazione stadio nell'area Q8? Qual è il progetto?

"Abbiamo fatto un recente sopralluogo, è in corso un'attività di bonifica, in stato avanzato su circa il 50% dell'area. La presenza di idoneità per una progettazione di uno stadio, di recente abbiamo concluso una lettera d'intenti con la società Q8 in Italia, ci siamo reciprocamente confermati l'interesse nel coltivare i processi per la fattibilità della realizzazione di un nuovi impianto. Il progetto l'abbiamo già , per un'altra area, del tutto idonea per trasferirli in quest'area. Qui il progetto è avanzato". ADL aggiunge: "70mila posti e 120 sky box".