Manna conferma rinnovo Vergara e spiega: "Partiremo con questi 4 attaccanti"

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Manna sul rinnovo di Vergara e sul reparto offensivo del nuovo Napoli.

Nel corso della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha affrontato alcuni dei principali temi di mercato, soffermandosi in particolare sul rinnovo di Antonio Vergara. Il dirigente azzurro ha spiegato che il prolungamento del contratto rappresenta il giusto riconoscimento per il percorso di crescita del centrocampista, sottolineandone il forte legame con il club e i valori dimostrati anche nei momenti più difficili.

Manna: "Vergara ha meritato il rinnovo, sull'attacco valuteremo con Allegri"

"Sì, Antonio in un momento di difficoltà ha dimostrato valori identitari importanti. Un giocatore formato dal Napoli, ha dato lustro alla nostra identità. Ha valori sani, è un giocatore importante, ha sposato un progetto lungo e quest'anno proseguiamo, nulla di più di quanto già previsto, l'ha solo guadagnato sul campo". Sul reparto offensivo e sulla possibilità di avere tre centravanti in rosa, Manna ha aggiunto: "L'anno scorso avevamo Lukaku, l'attaccante dello Scudetto, con Simeone e Raspadori jolly, bastavano poi Lucca e Lukaku. Poi c'è stato l'infortunio e abbiamo avuto l'opportunità di prendere Hojlund che ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Lukaku a ottobre e novembre ma non è successo, c'era ancora Lucca... a gennaio pensavamo di poter avere Lukaku al 70-80% ma non è stato così e abbiamo preso Giovane che ha caratteristiche diverse da tutti loro. Partiamo con Hojlund, Lukaku, Lucca e Giovane, poi il mister farà le valutazioni e ci faremo trovare pronti".