Malagò: "Piano A sempre stato Maldini, la scelta del ct sarà condivisa"

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Malagò: "Maldini era il piano A", il presidente spiega la nuova organizzazione FIGC.

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, intervistato da DAZN, ha spiegato i motivi che hanno portato alla scelta di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. Il numero uno della FIGC ha ribadito come l'ex capitano del Milan fosse la prima scelta assoluta, sottolineando che l'intero progetto federale è stato costruito puntando sulla condivisione delle decisioni con i nuovi dirigenti.

Malagò: "Maldini era la mia prima scelta"

“Magari ci poteva essere un piano B e un piano C. Ma, per me, lui era il piano A assoluto. L’ho anche dichiarato, era la mia prima opzione. Nel caso le cose non fossero andate bene, come può accadere nella vita, magari ci potevano essere soluzioni alternative”. Malagò ha poi aggiunto: “La novità vera, sì, è Maldini, è Leonardo, non c’è dubbio. Però è anche la prima volta che un presidente federale si chiama fuori dal ruolo di presidente del Club Italia, o anche da un coinvolgimento in primis. Non vuol dire che l’ultima parola non l’abbia io: è corretto che l’abbia io, come responsabilità e come carica. Però non la calo dall’alto: sarebbe una follia, la devo condividere”. Infine ha evidenziato l'importanza del confronto nelle scelte federali: “Questa parola qui è stata una specie di mantra delle call fatte con Paolo e Leonardo nelle ultime due settimane, per essere sicuri di quello che stavamo facendo”.