Allegri sulle statistiche: "Il calcio è roba di campo, non di dati! Servono giocatori bravi"

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato del suo pensiero sulle statistiche applicate al calcio.

"Tutte le statistiche sono valide nel calcio, vanno saputi leggere, ma la cosa più importante è avere ottimi giocatori che ci fanno vincere le partite. Poi tutto è opinabile, nello staff avremo dei ragazzi che verranno presentati a Dimaro che lavorano sul campo e sui dati, come tutti gli staff, ma se fosse così semplice... e non lo è, ma non possiamo ridurre tutto ai dati. E' roba di campo, i giocatori ti fanno vincere, altrimenti non andremmo in campo. I dati confermano ciò che vediamo sul campo".