ADL attacca: "In Europa tutti i club sono marionette al servizio di UEFA e FIFA"

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De Laurentiis critica il sistema calcio europeo: "Il divario è legislativo ed economico, non tecnico".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha affrontato anche il tema della competitività della Serie A rispetto agli altri principali campionati europei. Il numero uno azzurro ha spiegato come, a suo avviso, il gap non sia di natura tecnica, bensì legato alle differenti normative e ai modelli di gestione che regolano il calcio nei vari Paesi puntando il dito contro l'attuale organizzazione del calcio europeo: "Non c'è una differenza calcisticamente parlando, ma di impostazione legislativa da paese a paese.

La differenza è con le leghe americane, di qualsiasi sport. Noi continuiamo con un calcio non gestito da noi, che dovremmo essere i padroni, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e delle altre leghe. In Italia come in Inghilterra ci sono più squadre di un certo standing e interesse, il problema è sempre economico, anche lì dove fatturano tantissimo, tre volte quanto fatturiamo noi, chiudono il bilancio in rosso e quindi il calcio non funziona per una serie di motivi. Ma tutti in Europa siamo marionette al servizio di Uefa e Fifa, chi effettivamente si arricchisce sono loro, se vedete i bilanci... ma non è neanche possibile studiarli con i professionisti del caso".