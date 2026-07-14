Video Allegri si emoziona alla presentazione: "Per me questo è troppo"

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Allegri si presenta al Napoli: emozione, obiettivi stagionali e nessun contatto con la Federazione.

Massimiliano Allegri ha aperto la sua conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Napoli con parole cariche di emozione e gratitudine. Il tecnico livornese ha ringraziato il presidente Aurelio De Laurentiis per l'accoglienza ricevuta, sottolineando il prestigioso percorso costruito dal club negli ultimi anni e l'importanza di raccogliere l'eredità lasciata da Antonio Conte. L'obiettivo, ha spiegato, sarà quello di dare continuità ai successi recenti attraverso il lavoro quotidiano e una mentalità vincente.

Allegri: "Felice di essere qui, nessun contatto con la Federazione"

"Buongiorno a tutti, per me è troppo tutta questa presentazione. E' la prima volta che mi capita, ringrazio il presidente. Il Napoli da quando c'è il presidente da 17 anni solo una volta è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. Negli ultimi 2 anni ha vinto Scudetto, Supercoppa, eredito una squadra che sicuramente è abituata a lavorare, Conte ha dimostrato tutto il suo valore in carriera, sono fortunato, è già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, speriamo sia di buon auspicio. Avere fortuna è importante nella vita... Sarà importante lavorare con serietà, professionalità, soprattutto cercare le basi per arrivare a marzo come dico sempre lì si decidono le stagioni, restare in tutti gli obiettivi Campionato, Champions, Coppa Italia sarebbe importante, da domani iniziamo, per me un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto, una città passionale, sono molto contento. Sulla federazione non ho avuto alcun contatto, ho parlato col presidente e già anni fa sono stato vicino. Sono felice di lavorare con lui, con tutto il Napoli".