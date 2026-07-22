Arezzo, Bucchi: "Ho trovato un Napoli molto sereno, Allegri per cancellare malessere della scorsa stagione"

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Cristian Bucchi commenta Napoli-Arezzo, elogia Allegri e vede gli azzurri protagonisti nella nuova stagione.

Al termine dell'amichevole vinta 3-1 contro il Napoli, il tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Vittoria che ci fa piacere, ci dà autostima, però, una volta si diceva calcio d'agosto e adesso nemmeno ad agosto siamo arrivati. Siamo in una fase ancora molto embrionale. Noi, ma soprattutto il Napoli, siamo all'inizio della preparazione, con tanti carichi di lavoro. Inoltre, cambiando guida tecnica, credo abbia bisogno di tempo per metabolizzare le idee del nuovo allenatore. Sono convinto, però, che il Napoli farà un'ottima stagione su tutti i fronti e che anche l'Arezzo possa togliersi delle soddisfazioni in un campionato molto difficile. Con il giusto atteggiamento e tirando fuori il meglio di noi, potremo divertirci."

Ci agevola il fatto di lavorare insieme da più tempo. Ho avuto la fortuna di allenare questi ragazzi già due anni fa per alcuni mesi e poi per tutta la scorsa stagione. Abbiamo mantenuto uno zoccolo duro importante e questo facilita la trasmissione delle idee, del lavoro e del gioco. Da questo punto di vista siamo avvantaggiati ed è un aspetto che dovremo sfruttare a nostro favore."

Colgo l'occasione per ringraziare il Napoli. Per il secondo anno consecutivo, per averci dato la possibilità di disputare questa amichevole. Spero possa diventare una piacevole tradizione. È bello vedere i nostri ragazzi, molti dei quali non hanno ancora giocato in Serie B, confrontarsi con grandi campioni. È un'esperienza stimolante e sono convinto che questa giornata resterà nei loro ricordi. Ho visto una squadra molto serena. Credo che l'arrivo di Allegri abbia contribuito a cancellare quel malessere e quel malumore che si erano creati nella parte finale della scorsa stagione. L'esperienza di Max sarà fondamentale per aiutare questa squadra a ritrovare quella solidità che ha sempre avuto."