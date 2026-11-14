Kvaratskhelia, il fratello 16enne: "Dicono che gli assomiglio molto! Ho un sogno..."

Tornike Kvaratskhelia, fratello sedicenne dell'ex Napoli Khvicha, si racconta tra le somiglianze con il fuoriclasse georgiano e il sogno della Nazionale

Il talento è di famiglia per Khvicha Kvaratskhelia. Il fratello minore dell'ex attaccante del Napoli, Tornike Kvaratskhelia, sta iniziando a farsi notare con la maglia della Dinamo Tbilisi. Il classe 2010, appena 16enne, è stato protagonista in Youth League contro il Copenaghen, realizzando una doppietta e fornendo un assist nella vittoria per 3-0 della formazione georgiana. Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, il giovane calciatore ha raccontato le proprie ambizioni, il rapporto con il fratello maggiore e le somiglianze tra i rispettivi stili di gioco.

Tornike Kvaratskhelia: "Mi dicono che somiglio molto a Khvicha, sogno di giocare con lui"

"Mi descriverei come un calciatore lavoratore e determinato. Mi piace sfruttare la mia velocità, il mio dribbling e le mie abilità offensive", ha spiegato Tornike, che alterna le presenze con la prima squadra e l'Under 19 della Dinamo Tbilisi e ha già debuttato con l'Under 21 della Georgia.

Il giovane attaccante ha poi parlato dell'influenza del fratello maggiore, oggi al PSG: "Da piccolo, il giocatore che guardavo di più era, com'era prevedibile, mio fratello. Credo di aver incorporato molto del suo gioco nel mio, e i miei compagni mi dicono sempre che gli assomiglio molto".

Un paragone importante, che Tornike cerca però di vivere senza eccessive pressioni: "Naturalmente ci sono grandi aspettative riposte su di me per essere il fratello di Khvicha, ma, nonostante la pressione della gente, cerco sempre di scendere in campo e fare il mio gioco".

Infine, il sogno di condividere il campo con Khvicha nella Nazionale maggiore georgiana: "Debuttare con la nazionale Under 21 è stata una sensazione eccezionale. Rappresentare il mio Paese è qualcosa di cui mi sentirò sempre orgoglioso, e farlo con la nazionale maggiore insieme a mio fratello sarebbe una sensazione diversa. Un sogno diventato realtà!".