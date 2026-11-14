Hojlund-show, Minotti: "Nel Napoli ha meno opportunità! La Danimarca crea molto..."

Lorenzo Minotti analizza il diverso rendimento di Hojlund con Napoli e Danimarca, sottolineando le difficoltà offensive della squadra azzurra

Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e della Nazionale italiana, ha analizzato dagli studi di Sky Sport il diverso rendimento di Rasmus Hojlund con le maglie di Napoli e Danimarca. Il centravanti azzurro è reduce da una doppietta contro il Portogallo, con cui ha raggiunto quota cinque gol in altrettante partite di Nations League. Un rendimento decisamente superiore a quello fatto registrare finora con il Napoli, dove ha realizzato solo tre reti tra Serie A e Champions League, giocando più del doppio dei minuti.

Minotti spiega la differenza di rendimento di Hojlund tra Napoli e Danimarca

"Nel Napoli paga tutto quello che la squadra non ha fatto, ha sofferto ed ha avuto meno opportunità per esprimersi al meglio. La Danimarca invece funziona, è una squadra che crea molto in attacco", ha spiegato Minotti, individuando nel differente funzionamento collettivo delle due squadre una delle ragioni principali del rendimento del centravanti.