Zazzaroni: "Capolavoro Mancini-Malagò! Spazio ai giovani come Vergara..."

Ivan Zazzaroni esalta il lavoro di Mancini e Malagò dopo Italia-Francia, sottolineando la valorizzazione dei giovani come Vergara ed Esposito

La vittoria dell'Italia per 3-1 contro la Francia rappresenta, secondo Ivan Zazzaroni, una rivincita per Roberto Mancini e Giovanni Malagò, protagonisti del nuovo corso della Nazionale. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore ha elogiato il lavoro del commissario tecnico, capace di rilanciare gli azzurri in appena due mesi, soffermandosi soprattutto sulla fiducia concessa ai giovani talenti. Tra questi anche Antonio Vergara, calciatore del Napoli, insieme a Sebastiano Esposito, Cambiaghi, Doumbia e Romano.

Zazzaroni: "Capolavoro Mancini-Malagò! Spazio ai giovani come Vergara ed Esposito"

"La vittoria clamorosa del duo Mancini-Malagò e la loro rivincita su soloni e golpisti ci ricordano due verità incontestabili", scrive Zazzaroni, definendo il lavoro del ct e del presidente federale un successo importante: "È stato un capolavoro, quello di Roberto e dell'uomo che ha creduto in lui".

Il direttore sottolinea in particolare la rapidità con cui Mancini è riuscito a cambiare il volto della Nazionale. Dopo il primo raduno del 21 settembre e la sconfitta iniziale contro il Belgio, gli azzurri hanno mostrato una crescita evidente, culminata nel successo contro la Francia. Centrale anche la valorizzazione dei giovani, con Vergara, Sebastiano Esposito, Cambiaghi, Doumbia e Romano che hanno dimostrato di poter competere a livello internazionale. Un percorso riassunto dal principio ribadito dal commissario tecnico: "I giovani devono giocare".

Zazzaroni difende Malagò: "Se se ne vanno, perdiamo tutti"

Nell'editoriale non manca un passaggio sulle tensioni ai vertici della FIGC, in vista dell'appuntamento del 14 dicembre. Zazzaroni critica duramente lo schieramento alternativo a Malagò, che vede tra i protagonisti Marotta e Percassi: "Se la cordata contraria al nuovo corso conoscesse l'eleganza troverebbe il modo per sfilarsi. Non accadrà". Infine, la conclusione del direttore, che ribadisce la necessità di dare continuità al progetto avviato negli ultimi mesi: "Se se ne vanno Malagò e Mancini non vince il duo Marotta-Percassi, perdiamo tutti quanti".