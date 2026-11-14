Vergara brilla in Nazionale, Stramaccioni: "Mancio ha un debole per la qualità..."

Andrea Stramaccioni elogia Antonio Vergara dopo Italia-Francia, sottolineando la fiducia del ct Roberto Mancini nei giovani di qualità.

La ultime uscite dell'Italia hanno messo in evidenza anche le qualità di Antonio Vergara, talento del Napoli sul quale il commissario tecnico Roberto Mancini sta puntando con convinzione. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni ha elogiato le scelte del ct azzurro, soffermandosi proprio sulla fiducia concessa ai calciatori più giovani e tecnici. Nel corso dell'intervista ha inoltre analizzato la prestazione della Nazionale, esaltando il rendimento di Sandro Tonali e l'impatto di Nicolò Cambiaghi.

Stramaccioni su Vergara: "Mancio ha un debole per la qualità, Antonio lo ripaga"

Stramaccioni ha sottolineato la particolare attenzione di Mancini per i giocatori dotati di qualità tecniche, facendo riferimento proprio al talento del Napoli: "Mancio ha un debole per la qualità, la vuole in campo. E ragazzi come Antonio lo capiscono e lo ripagano".

L'ex tecnico ha poi elogiato Sandro Tonali nel ruolo di regista: "Difficile toglierlo da lì: completo, totale, imposta e recupera. Perdiamo qualche sua 'sgroppata', ma in mezzo ho la sensazione che abbia il controllo delle due fasi: ad oggi, dà risposte ad un tema mai, efficacemente, risolto dal post Jorginho". Parole importanti anche per Nicolò Cambiaghi, decisivo contro la Francia: "Cambiaghi, la chiave contro la Francia: ha forza, l'uno contro uno, tira forte e sa cosa significhi il sacrificio per la squadra. Bravo Mancini a crederci e a sostenerlo".

Stramaccioni: "Mancini punta sulla qualità e sulla fiducia nei giovani"

Stramaccioni ha infine tracciato un parallelo tra l'attuale Nazionale e il primo ciclo di Mancini: "Il modo di ragionare e di costruire con il denominatore della qualità e della fiducia nelle sue idee e nei ragazzi. Nel 2018 prese il via la centralità tecnica di Jorginho, Barella, Di Lorenzo, oggi la storia si ripete con altri nomi".