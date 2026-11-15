Hojlund devastante con la Danimarca? Sabatini: “Grande attaccante, anche a Napoli farà 15 gol…”

Sandro Sabatini analizza il rendimento di Hojlund tra Napoli e Danimarca, difendendo l'attaccante azzurro e facendo un confronto con Ramos.

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha analizzato il rendimento di Rasmus Hojlund, protagonista con la nazionale danese ma ancora alla ricerca della migliore continuità realizzativa con la maglia del Napoli. Rispondendo a chi attribuisce al gioco degli azzurri le difficoltà dell'attaccante, Sabatini ha invitato a riflettere sulle differenze tra il rendimento in Nazionale e quello nel club, senza però mettere in discussione le qualità del centravanti. Il giornalista si è detto convinto che Hojlund possa raggiungere quota 15 reti in campionato, ricordando anche alcune occasioni nelle quali il danese è andato vicino al gol.

Sabatini: “Hojlund arriverà a 15 gol nel Napoli, credo sia un grande attaccante”

Nel suo intervento, Sabatini ha risposto alla domanda sulle difficoltà offensive del Napoli e sul rendimento dell'attaccante con la Danimarca, citando anche gli interventi difensivi di Mandas e Juan Jesus che gli avrebbero impedito di incrementare il proprio bottino. Il giornalista ha infine proposto un confronto con Ramos, sottolineando le difficoltà realizzative di quest'ultimo sia nel Milan sia nella nazionale portoghese: “Ditemi allora chi allena la Danimarca… Se rendono in nazionale e non nel club bisogna farsi una domanda: perché? Dal punto di vista dei gol è così, ma credo che anche nel Napoli lui arriverà a 15 gol, lo dico dall'inizio. Poi se Mandas e Jesus salvano sulla linea allora qualche gol manca, poi un po' di determinazione in più magari, ma credo sia un grande attaccante, mentre Ramos non segna né nel Milan né nel Portogallo”.