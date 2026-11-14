Italia, Mancini verso il Belgio: "Ero positivo anche dopo la sconfitta! Faremo la nostra partita"

Roberto Mancini presenta Belgio-Italia di Nations League, sottolineando l'importanza della qualificazione e confermando l'approccio offensivo degli azzurri

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno in Nations League. Agli azzurri basterà anche un pareggio per qualificarsi, ma il ct ha assicurato che la squadra non cambierà atteggiamento rispetto alla convincente vittoria contro la Francia. Mancini ha inoltre fatto il punto sulle condizioni dei calciatori, rinviando alla rifinitura di domani le ultime valutazioni sulla formazione.

Mancini: "Orgoglioso dei ragazzi, ero positivo anche dopo la sconfitta dell'andata"

"Essere qua e giocarci la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che i ragazzi hanno fatto fino a oggi. Non sarà semplice, il Belgio è un'ottima Nazionale. Ero abbastanza positivo anche dopo la sconfitta dell'andata: secondo me la squadra aveva fatto una partita diversa nel secondo tempo, poi nel complesso forse il Belgio meritava di vincerla".

Mancini chiaro: l'Italia non si snaturerà

"Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Credo che il Belgio sia una squadra formata da giocatori bravi tecnicamente e veloci, non si discosta molto dalla Francia. Dubbi per la rifinitura? Domani mattina vediamo, oggi i ragazzi hanno fatto un allenamento defaticante e valuteremo domani le condizioni".