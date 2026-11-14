Tare su Allegri: "Era l'allenatore giusto per il Milan, dispiace anche a lui com'è finita"

L'ex dirigente rossonero racconta i motivi della scelta di Allegri per la panchina del Milan e il dispiacere per la fine anticipata dell'esperienza.

Igli Tare torna sulla scelta di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan nella passata stagione. Nel corso di una lunga intervista a Sky Calcio Unplugged, l'ex dirigente rossonero ha spiegato le ragioni che lo avevano spinto a puntare sul tecnico livornese, oggi alla guida del Napoli, sottolineandone soprattutto l'esperienza e il curriculum. “Era l'allenatore giusto per l’esperienza che portava. Quando sono arrivato l’unica cosa che mi hanno chiesto era di portare un allenatore italiano, e non straniero. Avevo idee anche per allenatori stranieri, però l’esperienza che avevano vissuto con Conceiçao e Fonseca non era quella che volevano. La prima richiesta era di portare un allenatore italiano. Allegri portava tanta esperienza. E all’epoca ho pensato che fosse la persona giusta per riportare velocemente il Milan in Champions. Il primo passo doveva essere questo. E dopodiché confrontarci per un percorso diverso. Poi, ognuno ha il suo modo di giocare a calcio. Più offensivo? Sì, si poteva parlare anche di questo. Ma c’è da dire che Allegri ha una sua storia importante, ha vinto tanto da allenatore. Ha vissuto un calcio di livello importante. Poi dopo ognuno vive la sua esperienza in maniera diversa. Ho avuto modo di parlarci, anche a lui dispiace tanto il fatto che sia finita in quella maniera, nessuno se l’aspettava”, ha dichiarato Tare.

Il legame speciale tra Allegri e il Milan

Nel suo intervento, Tare ha approfondito anche il rapporto tra Allegri e il club rossonero, ricordando quanto il Milan rappresenti un capitolo importante nella carriera dell'allenatore. Per il dirigente, la storia vissuta in rossonero ha lasciato un segno profondo, come dimostra anche il legame con altri protagonisti del mondo del calcio: “Io penso che anche per Allegri il Milan sia qualcosa di speciale. La sua prima esperienza da allenatore di livello l’ha vissuta col Milan. I quattro anni, lo scudetto... Il Milan è il Milan, per chiunque. Ho avuto il modo di sentire un’intervista molto bella di Nesta dove spiegava la sua esperienza da giocatore al Milan. E un giorno, quando è venuto a visitarmi a Formello, alla Lazio, ho avuto modo di parlare con lui e gli ho chiesto proprio perché avesse detto quelle cose sul Milan quando lui è l’idolo dei laziali. Se arrivi al Milan, capisci la grandezza, l’organizzazione, il modo di vivere. È un’altra cosa. Ha detto che sarà sempre legato alla Lazio ma quello che ha vissuto al Milan non l’ha vissuto da nessun’altra parte. Posso confermarlo anche io, anche se in un’altra maniera e in un altro ruolo. Ma dal primo giorno ho trovato un’energia pazzesca… L’appartenenza che crei in questo club è un’emozione unica”.