Napoli-Arsenal, Braglia non ha dubbi: "Inglesi fuori dalla portata, sarà molto dura"

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Braglia presenta Napoli-Arsenal e avverte Allegri: inglesi fortissimi, azzurri ancora con diversi problemi.

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni della Tmw Radio, parlando inizialmente di Champions League e di Farioli e Maresca: "E' come nei settori giovanili, le proprietà non azzardano mai con qualcuno che ha meno esperienza, salvo poi prenderli e farli fuori poco dopo come Grosso. In italia non ti danno tempo, all'estero ti danno continuità per lavorare. Sono i migliori italiani ora all'estero".

Grosso però dopo tre partite non ha dimostrato nulla:

"SI è trovato a dover avere dei giocatori che non conosceva lui, che avevano problemi di lingua e dovevano ambientarsi. E' stato un costruire con giocatori sì di prospettiva, validi, ma gli andava dato tempo. Ha sbagliato anche lui poi, è ovvio".

Napoli-Arsenal, può essere la partita del rilancio di Allegri?

"La vedo dura davvero. Considero l'Arsenal davvero forte. Al di là di Allegri, considero gli inglesi una squadra fuori dalla portata. E' una squadra che ha una vivacità ed identità di gioco, può essere la papabile finalista. Sarà molto dura, il Napoli ha ancora parecchi problemi".