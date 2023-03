AUDIO - Buriani: "Il Napoli sta andando come un frecciarossa, le altre come un intercity”

Ruben Buriani, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari' a Tmw Radio per commentare vari temi.





Che ne pensa del cammino del Milan? " Il Milan, poi, sbaglia alcune partite un po’ insospettabili. Se ci fosse più continuità ci sarebbe più spettacolo e più competizione. Il Napoli sta andando come un frecciarossa e le altre come un intercity ”.

Stesso problema per l’Inter? “È vero perché sono accomunate da questo andamento altalenante. Speriamo che l’Inter stasera passi il proprio turno come ha già fatto il Milan. Stanno entrambe sbagliando in questa stagione le partite cosiddette “trappola”.

Per il Milan può aver influito la questione contratto? Su Leao? “Qualcosa nella testa di chi sta rinnovando il proprio contratto può succedere. "Devo dire, però, che quando si entra in campo ci si deve dimenticare di tutto ciò. Sono professionisti e lo devono fare sempre. Il Mondiale può averli messi in difficoltà. Mi auguro che per le coppe ci sia molta competizione, anche se per il campionato non c’è speranza. Leao non lo stiamo vedendo sui suoi ritmi. È un ragazzo molto solare ma mi sembra intristito. Non ha questo entusiasmo che ha sempre avuto. La questione contratto e, poi, credo magari un fatto fisico. Deve comunque dimostrare un calciatore dal Milan visto che lo è attualmente".