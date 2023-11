AUDIO - D’Agostino perplesso: “Napoli in corsa su tutto, perché prendere un traghettatore?”

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.



TuttoNapoli.net

© foto di Uff. Stampa Lecco

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: D'agostino:" Mazzarri deve riportare serenità. Il Milan senza Leao è prevedibile." Garbo:" SInner destinato ad essere numero uno." Dentoni:" Sinner deve solo migliorare sotto rete." Cucciari: Mazzarri è la scelta giusta conosce Napoli."

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

Che ne pensa del ritorno a Napoli di Mazzarri?

"Porta esperienza sicuro, conoscenza dell'ambiente, deve riportare serenità, consapevolezza, entusiasmo. Sapendo che anche lui ha sette mesi per dimostrare che non è un allenatore che deve essere messo in disparte e può dire ancora la sua. In 7 mesi si gioca tanto. Il Napoli è in corsa su tutto, mi chiedo perché il traghettatore? Mazzarri ci va perché vede che può giocarsi tutto. Ci sono obiettivi tutti raggiungibili. La scelta di Mazzarri era l'asso nella manica in caso di rifiuti vari. Il calcio però dalla sua epoca è cambiato molto. Ora vedremo cosa farà con una squadra che deve portare subito risultati. Non è facile, soprattutto per uno che è rimasto fuori un po'".