AUDIO - Zazzaroni: "La mia intervista a Mazzarri credo l'abbia aiutato molto"

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Zazzaroni:"Il rapporto tra Mourinho e la Roma non è calcistico Mourino non è stato rispettato. Conte è destinato alla Juve."

Juventus-Inter?

"La Juventus non ha fatto mercato, ha preso solo Weah, se sta il il merito è solo di Allegri. Di Inzaghi ho una grande stima, ha la qualità per fare un gioco molto in verticale, è molto cresciuto da quando è arrivato all'Inter. Oggi ha una squadra forte, anche se credo sia ancora più forte il Napoli. Mazzarri? Sono curioso, l'ho visto con grande voglia di rimettersi in gioco. Quell'intervista credo lo abbia aiutato molto".