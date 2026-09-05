Auriemma: “Che disastro trattenere Conte! Ha preteso e depauperato rosa, ora devi ricominciare”

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A Stile Tv il giornalista Raffaele Auriemma è tornato a parlare dell'ultima stagione e del biennio Conte a Napoli: "Conte ha vinto ma svalutato la rosa? ADL si è lasciato trascinare dalla festa sul lungomare, pare che quel giorno sia scoccata di nuovo quella scintilla tra i due per poi continuare insieme. Ma è vero ciò che dice il tifo, la rosa si è depauperata, è scesa di valore. 6ª rosa per valore? Ed era la seconda. Averlo trattenuto è stato veramente un disastro. Avevi vinto lo Scudetto, pretendeva molto di più di quello che aveva già avuto, ma fallo andare via, perché l’hai trattenuto?

Ripartivi con un’altra guida, un tecnico che dava i presupposti di un progetto e siamo in ritardo per il rilancio. Il Napoli quest’anno può anche vincere lo Scudetto, ha una rosa importante, Allegri ti tiene sul filo e può succedere che l’Inter possa suicidarsi di nuovo? Non succederà per me, ma può accadere. Il problema è quello che arriverà tra ultra trentenni e scadenze, devi iniziare da zero, potevi iniziare già l’anno scorso e ora saremmo avanti".