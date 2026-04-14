Ordine a sorpresa: “L’MVP della stagione del Napoli è Elmas”

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Il noto giornalista Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, lasciandosi andare a un’analisi molto critica

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, lasciandosi andare a un’analisi molto critica e dai toni accesi. Nel suo intervento ha puntato il dito contro alcune narrazioni ricorrenti, soprattutto in merito alla gestione degli infortuni e alle responsabilità attribuite ad Antonio Conte: “Io divento matto e non capisco, qui bisogna chiamare l’ambulanza. Devono venire quelli con il camice bianco, prima ci sono gli infortuni ed è colpa di Conte, poi guariscono gli infortuni e questi giocano ed è sempre colpa di Conte. L’Inter l’ha ribaltata perché il Como non si è comportato come il Parma, il problema è stato giocare contro questa squadra ed il Parma ha deciso l’alta classifica, ha tolto 5 punti al Milan e 4 al Napoli. La differenza è se tu hai davanti chi ti risolve i problemi, se tu hai il bomber da 20 gol risolvi le gare contro le piccole. Juan Jesus fece una frittata anche contro il Milan”.

Tra MVP, stagione e scenari futuri

Ordine ha poi ampliato il discorso soffermandosi su diversi temi, dall’MVP del Napoli alla gestione della stagione fino alle scelte organizzative dei club: “Io darei l’MVP del Napoli in questa stagione ad Elmas, onnipresente che ha fatto tutti i ruoli possibili in questa stagione. Alisson se parte dall’inizio consuma tutte le energie nella prima mezzora poi chi hai per sostituirlo?”. Sull’andamento del campionato ha aggiunto: “Se fosse automatico che senza le coppe si vince il campionato non sarebbe capitato solo quattro volte ma dico 47 volte. Non è così semplice come sembra. Togliete tutti i giocatori che ha perso Conte in questa stagione a tutte le altre squadre e vediamo cosa succede”. Infine, spazio anche a riflessioni su ritiri e mercato: “I ritiri sono un pò provinciali ed il Napoli arricchisce le tasche di Dimaro e Castel di Sangro. L’Inter farà il ritiro in Germania e potenzierà le strutture, poi Inter e Milan andranno in Australia ed io penso che il Napoli dovrebbe cominciare a seguire questo trend”. E su Lukaku ha concluso: “Io penso che dal punto di vista sostanziale Romelu ha straragione, bisogna avere il coraggio di raccontare la verità ai tifosi. In Belgio hanno trovato delle cose che in Italia invece non hanno riscontrato e per questo lui ha scelto di restare in Belgio”.