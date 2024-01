Auriemma su Traoré: “Se sta bene è molto più forte di Elmas”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Elmas faceva la panchina e ora ne arriva un altro che farà la panchina. Traoré se sta bene per me è molto più forte di Elmas, io lo preferisco. Lo conoscete? Altrimenti evitiamo. Tanti giocatori vanno in Premier e non giocano, mica è il primo. E’ un giocatore che va rimesso a posto, ma mica è morto. E’ un giovane, poi mica deve giocarle tutte titolari e man mano aumenterà il minutaggio ”