Ausilio punge Ibra: "Per diventare grandi dirigenti bisogna studiare"

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Ausilio su Ibrahimovic: talento e carriera non bastano per diventare dirigenti.

Nel corso di "Supernova", podcast di Alessandro Catellan, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, oggi Senior Advisor di RedBird a capo della rivoluzione che sta colpendo il Milan in questi primi, caldi, giorni d'estate: "Quando sei parte di un team devi confrontarti con tante situazioni. Adesso non conosco bene le dinamiche del Milan, né tanto l'approccio che ha Ibrahimovic perché sono cose dalle quali cerco di stare fuori perché non ne ho conoscenza. Allo stesso tempo posso permettermi di dire questo: essere stati grandi calciatori ti aiuta, sicuramente, dà grandi vantaggi a tutti.

Allo stesso tempo, però, per diventare grandi allenatori, dirigenti, grandi presidenti, cioé il futuro di quello che è stato un calciatore nel proseguo della sua carriera, può darti dei vantaggi perché conosci le dinamiche, gli spogliatoi come meglio di altri, però poi se non dai seguito con aggiornamenti, studio, presa di conoscenza ed anche approfondimento di quella che è la nuova reltà, ed anche confrontandoti con chi lo fa da più tempo può essere un problema".