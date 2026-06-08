Bacconi: "Basta con la solita solfa del 3-5-2! Ecco il modulo ideale per il Napoli di Allegri"

Bacconi: "Basta con la solita solfa del 3-5-2! Ecco il modulo ideale per il Napoli di Allegri"
Oggi alle 23:00Le Interviste
di Antonio Noto
Adriano Bacconi consiglia Massimiliano Allegri: il 4-2-3-1 è ideale per il Napoli.

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, il match analyst Adriano Bacconi ha parlato del possibile sistema di gioco che potrà attuare Massimiliano Allegri al Napoli: "Il sistema di gioco serve per l'orientamento, se ho tanti esterni non posso giocare senza esterni, il 3-5-2 diventa complicato. 

Diventa complicato anche nel senso di dare un segnale di discontinuità, cioè è un anno che viene criticato Conte perché gioca col 3-5-2 e riparti con la stessa solfa? Siccome Allegri ha le competenze, deve anche provare a proporre qualcosa di nuovo. A mio avviso il 4-2-3-1 è la soluzione ideale per lui e per i giocatori che ha a disposizione". 