Bagni difende i giocatori: “Ci sarà sempre un errore perché il Napoli si abbassa contro tutti!”

Salvatore Bagni analizza il Napoli di Allegri: classifica deludente, troppi gol subiti e atteggiamento difensivo sotto accusa.

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per analizzare il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri, esprimendo perplessità sulla posizione in classifica e sull'atteggiamento mostrato dagli azzurri nelle ultime partite. Secondo Bagni, il Napoli resta la seconda forza del campionato per qualità della rosa, ma i risultati ottenuti finora non rispecchiano il valore della squadra. L'ex calciatore ha inoltre evidenziato la discontinuità delle prestazioni, con buoni primi tempi seguiti da riprese nelle quali gli azzurri tendono ad abbassarsi eccessivamente. “Io resto dell'idea iniziale, il Napoli è la seconda forza del campionato. Il Napoli dovrebbe essere almeno al posto del Milan, quella classifica lì non mi piace. Poi gioca un ottimo primo tempo anche con la Roma, ma nel secondo fatichi a uscire. Con la Roma e l'Inter te li sei portati troppo dentro, al Venezia invece hai regalato un tempo, ma si è troppo altalenanti. Non esiste”.

Bagni sulla difesa del Napoli: “Non è un problema fisico, è un atteggiamento che si ripete contro tutti”

Il principale problema individuato da Bagni riguarda la gestione delle fasi difensive. A suo giudizio, il Napoli tende a rinunciare ad accorciare sugli avversari e ad arretrare troppo presto, concedendo spazio e permettendo alle altre squadre di avvicinarsi pericolosamente alla propria porta. Una tendenza che, secondo l'ex azzurro, non dipende dalla condizione atletica, ma da una precisa impostazione mentale e tattica, riscontrata anche contro il Bodo/Glimt. “Il Napoli poi a un certo punto tiene la posizione, non accorcia, ma indietreggia e questo non mi piace. Devi essere costretto, non che vai subito lì. Se prendi 17 gol poi non sai farlo. Gli errori singoli li hanno fatti tutti, se poi vedete, non solo Beukema. È un segnale negativo. Condizione fisica? È un atteggiamento. Pure col Bodo te li sei portati dentro, sempre, ma loro sanno giocare. È un atteggiamento che si ripete contro chiunque. Se vai in vantaggio e difendi è una scelta, cerchi quello perché si ripete contro tutti e mentalmente cerchi quello. Se te li porti dentro… Vedete, i gol presi sono tutti dentro e con tanti uomini”.