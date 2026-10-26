Marcolin: "Settimana positiva, ma serve un 30-40% in più. Ecco cosa manca al Napoli"

Dario Marcolin analizza i progressi del Napoli di Allegri, gli errori difensivi e le sfide decisive contro Monza e Juventus.

L'ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, intervenuto nel corso di "Ne Parliamo il Lunedì" su Canale 8, ha analizzato la settimana degli azzurri, caratterizzata dalla prima vittoria in Champions League e dal pareggio per 3-3 contro la Roma. Nonostante il rammarico per i punti persi, Marcolin ha espresso un giudizio positivo sui progressi della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando soprattutto i sette gol realizzati nelle ultime due partite e il contributo determinante del rientro di Scott McTominay. “Secondo me è stata comunque una settimana positiva, perché sette gol fatti dalla squadra di Allegri. Rimane un po' di rammarico per le ingenuità dei singoli contro la Roma, perché l'errore di Beukema, se lo sommi a quello di Venezia, rappresenta punti importanti che il Napoli ha perso. Oggi c'è da fare una scelta, quella di andare dritti sui titolari. Lo dimostra il fatto che McTominay è rientrato e la squadra trova un secondo centravanti e un livello di gioco superiore rispetto a prima”.

Marcolin sul Napoli: “Serve più percezione del pericolo, Monza e Juventus saranno fondamentali”

L'ex azzurro ha poi rivolto l'attenzione ai prossimi impegni di campionato, contro Monza e Juventus, evidenziando la necessità di dare continuità ai miglioramenti mostrati nelle ultime uscite. “Per me è stata comunque una settimana positiva. È ovvio che mercoledì a Monza e poi a Torino contro la Juventus diventano due partite fondamentali, ma oggi non è che se vai in casa dell'Inter o del Milan non ti dicono che le prossime due sono fondamentali. Secondo me un passo in avanti c'è stato. È un Napoli che a me è piaciuto, ti dico la verità, perché comunque con la Roma è stato sempre in vantaggio, una Roma che poi ha recuperato”. Marcolin si è infine soffermato su un concetto già espresso da Allegri, quello della percezione del pericolo, ritenuto decisivo per evitare gli errori che stanno condizionando il rendimento della squadra: “Io torno alle parole di Allegri contro il Como: la percezione del pericolo. Quando tu vinci devi avere la percezione del pericolo, quella che ti fa fare cinque metri in più, che ti fa saltare di testa con una cattiveria diversa, che ti fa vincere la seconda palla. È cresciuta rispetto a Como, in questa settimana, considerando anche il Bodo, ma devi fare ancora un 30-40% in più perché diventi determinante tra la vittoria e un risultato che non ti piace”.