Varela-Napoli, Brocchi: “Sarebbe l'acquisto giusto, ma meglio aspettare!"

Cristian Brocchi presenta Monza-Napoli: Varela nel mirino degli azzurri, il consiglio sul mercato e le critiche al rendimento di Allegri.

Sette punti in classifica, ma anche il capocannoniere della Serie A. Il Monza si prepara ad affrontare il Napoli nella nona giornata del campionato 2026/2027 puntando soprattutto su Varela, autore di sette reti e in testa alla classifica marcatori insieme a Raimondo del Frosinone. A presentare la sfida è stato Cristian Brocchi, ex calciatore di Milan, Lazio, Inter e Fiorentina, già allenatore dei brianzoli e oggi opinionista di DAZN, intervenuto ai microfoni di Sitiscommesse.com. L'ex centrocampista ha elogiato il talento del giovane attaccante, accostato al Napoli in vista del mercato di gennaio, sottolineando l'importanza di concedere spazio ai calciatori emergenti. “Esistono giovani che hanno talento nel calcio, a cui bisogna dare la possibilità di giocare, e quando trovano allenatori bravi che non guardano la carta d'identità ci danno delle soddisfazioni: questo è l'esempio esatto”. Sulle indiscrezioni relative a un possibile trasferimento in azzurro, Brocchi ha invitato alla prudenza: “Per il Napoli può essere l'acquisto giusto, ma penso che per ogni giocatore, soprattutto per quelli che hanno ancora poca esperienza, la cosa migliore sarebbe concludere la stagione dove sta giocando”. Nonostante la sconfitta per 3-2 rimediata a Torino, il giudizio sul Monza resta positivo: “Le partite con il Monza non sono mai chiuse, perché lo spirito che Juric ha messo dentro la squadra la sta portando a fare cose buone”.

Brocchi su Napoli e Allegri: “Rosa da primo livello, doveva avere più punti per restare vicino a Inter e Roma”

L'attenzione di Brocchi si è poi spostata sul Napoli di Massimiliano Allegri, reduce da un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti e da difficoltà soprattutto nella fase difensiva. Gli azzurri hanno già incassato 10 gol in Serie A e sette in Champions League, numeri che evidenziano una fragilità lontana dalla solidità tradizionalmente ricercata dal tecnico livornese. Secondo l'ex allenatore del Monza, il Napoli dispone comunque di un organico sufficientemente competitivo per ottenere risultati migliori e rimanere a contatto con le prime posizioni della classifica. “Il Napoli ha però i giocatori e la rosa giusta per vincere ogni partita, e proprio per questo le sue prestazioni sono sicuramente inferiori alle sue possibilità: con una rosa di primo livello, secondo me, doveva avere qualche punto in più per restare attaccato a Inter e Roma”.