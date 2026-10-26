Del Genio: “Bisogna difendere più avanti! Allegri prendesse esempio da cosa ha fatto Mourinho”

Paolo Del Genio analizza i problemi difensivi del Napoli di Allegri: sette gol segnati in due gare, ma troppi errori dietro.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto nel corso di "Ne Parliamo il Lunedì" su Canale 8, ha analizzato le difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri, soffermandosi soprattutto sulla fase difensiva. Secondo Del Genio, l'organizzazione dell'allenatore può incidere maggiormente sulla tenuta della squadra senza palla rispetto alla produzione offensiva, dove diventano decisive le qualità individuali. “Quanto incide un allenatore? Il 20, il 30, il 40%? Non lo so. Gli allenatori hanno più potere sulla fase difensiva, perché attraverso l'organizzazione si può ottenere molto di più rispetto alle potenzialità e alle capacità individuali dei giocatori. Nella fase offensiva, invece, l'allenatore deve comunque metterci del suo, con idee e proposte, ma poi intervengono le qualità straordinarie dei singoli. Puoi creare i movimenti giusti affinché arrivi il cross perfetto e il giocatore si inserisca con i tempi corretti, ma se non hai McTominay quel gol non lo fai. Quindi l'organizzazione arriva fino a un certo punto, mentre nella fase difensiva diventa dominante. Questo discorso lo ha fatto molte volte anche Allegri, parlando della fase offensiva e sostenendo che negli ultimi 20-30 metri sia inutile fare grandi ragionamenti, perché a decidere sono le qualità dei calciatori”. Il giornalista ha quindi evidenziato i progressi offensivi degli azzurri, capaci di realizzare sette reti nelle ultime due partite: “Il problema, quindi, diventa la fase difensiva, perché davanti il Napoli ha giocatori in grado di offrire diverse soluzioni. Adesso c'è quella rappresentata da McTominay, poi eventualmente ricomincerà a segnare anche Hojlund, sperando che prima o poi possano rientrare Neres e Alisson. Abbiamo trovato il modo di segnare e i sette gol realizzati in due partite lo dimostrano. Lo confermano anche gli xG in grande crescita, già evidenti nell'ultima mezz'ora contro il Venezia”.

Del Genio sulla difesa del Napoli: “Subiamo sempre gli stessi gol, bisogna difendere dieci metri più avanti”

La principale preoccupazione di Del Genio riguarda la continuità degli errori difensivi, emersi anche nel 3-3 contro la Roma. Pur riconoscendo ad Allegri il merito di aver portato il Napoli a giocare maggiormente nella metà campo avversaria, il giornalista ha sottolineato come la squadra continui ad abbassarsi eccessivamente nei momenti di difficoltà. “Dietro, invece, la situazione è abbastanza inquietante. Se Napoli-Roma fosse stata la prima giornata di campionato e fosse finita in quel modo, non avremmo detto nulla. Avremmo parlato di una bella partita tra due grandi squadre destinate a lottare ai vertici della classifica e per lo scudetto. Però, dopo otto giornate di campionato e tre di Champions League, il Napoli continua a subire sempre lo stesso tipo di gol. Le tre reti incassate contro la Roma somigliano maledettamente a tutte le altre che abbiamo preso. La fase difensiva viene sollecitata meno e, sotto questo aspetto, faccio i complimenti ad Allegri, perché giochiamo molto più nella metà campo avversaria che nella nostra. Su questo ha lavorato bene. Però, quando arriva il momento di subire, e nel calcio arriva inevitabilmente, dobbiamo difendere in maniera diversa”. Del Genio ha infine citato José Mourinho come esempio di organizzazione difensiva, richiamando la prestazione del Real Madrid contro il Barcellona: “Mi tocca citare un allenatore che non è tra i miei preferiti, José Mourinho. Ieri sera, contro il miglior attacco del mondo, quello del Barcellona, il Real Madrid ha dimostrato come si difende. Ha difeso abbastanza lontano dalla propria area di rigore, concedendo al Barcellona appena 1,20 xG, quando solitamente ne produce cinque o sei. Questo perché ha difeso lontano dalla propria porta. Il problema del Napoli è che, quando subisce questi maledetti gol, spesso ha otto giocatori dentro l'area di rigore. Basta guardare il 3-3 contro la Roma, dove è vero che Beukema commette un errore. Bisogna difendere dieci metri più avanti e lavorare per riuscirci, perché per farlo servono esercitazioni propedeutiche”.