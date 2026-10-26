Bucchioni: “Allegri ha tardato i cambi! Non sa più leggere le partite?”

Enzo Bucchioni critica Allegri dopo Napoli-Roma: sostituzioni tardive, errore di Beukema e polemiche arbitrali.

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha analizzato duramente la gestione di Massimiliano Allegri durante il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, soffermandosi sull'episodio del gol di Balerdi e sulla successiva espulsione dell'allenatore azzurro. Secondo Bucchioni, il tecnico avrebbe dovuto concentrare la propria rabbia sull'errore difensivo di Sam Beukema, piuttosto che sulla direzione arbitrale. Il giornalista ha però criticato anche l'eccessiva rigidità del quarto uomo nella gestione delle proteste. “A Napoli Allegri invece che con gli arbitri avrebbe dovuto prendersela con Beukema per una ingenua sceneggiata che ha lasciato libero Balerdi di pareggiare. Comunque il quarto uomo di turno dovrebbe essere meno fiscale e non fare il fenomeno. In certi momenti complicati e concitati come quello vissuto da Allegri, se non ci sono reazioni clamorose, intervenire è solo fiscalismo, può creare inutili tensioni come successo a Napoli con Sacchi. In certi casi come quarto uomo sarebbero preferibili le tre scimmiette”.

Bucchioni critica Allegri: “Servivano Lobotka e Vergara, ha dimenticato come si leggono le partite”

Al di là delle polemiche arbitrali, Bucchioni ha individuato nelle scelte tattiche di Allegri il principale problema del Napoli contro la Roma. Il giornalista ha contestato soprattutto il ritardo nelle sostituzioni e l'incapacità di gestire il doppio vantaggio, sottolineando come sarebbero serviti giocatori in grado di controllare il possesso e sfruttare gli spazi: “Allegri ha tardato le sostituzioni, dopo il due a zero andava spenta la partita, rallentando i ritmi, tenendo palla. Serviva Lobotka, serviva la velocità di Vergara, e invece Allegri non ha fatto niente di quello che una volta era la sua specialità: leggere la partita”.