Montervino: “Mercato sbagliato! Beukema, Lang e Lucca valutazioni errate, così il 4° posto preoccupa”

Francesco Montervino promuove i progressi offensivi del Napoli, ma critica il mercato e le individualità della difesa.

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino, intervenuto nel corso di "Ne Parliamo il Lunedì" su Canale 8, ha analizzato la settimana degli azzurri, caratterizzata dalla vittoria in Champions League e dal pareggio per 3-3 contro la Roma. Un bilancio positivo sul piano offensivo, con sette reti realizzate in due partite, ma accompagnato da forti perplessità sulla qualità di alcuni elementi della rosa, soprattutto nel reparto arretrato. “Per me è una settimana super positiva, perché il Napoli che fa tre punti in Champions e segna quattro gol, e il Napoli che pareggia contro la migliore difesa d'Europa facendone tre, è un dato troppo importante per essere minimizzato. Anche la battuta che fa Allegri nel discorso finale, 'giocheremo tutti all'attacco', è chiaramente una provocazione, come per dire che nel momento in cui si gioca più all'attacco si fanno sette gol, ma se ne subiscono sei. E lui, che è un equilibrista di nome e di fatto, chiaramente sottolinea questo aspetto. La valutazione concreta è che il Napoli ha fatto una settimana in cui ha segnato tanti gol, e questo è positivo. L'altra, onestamente, e mi duole un po' dirlo, è che il Napoli nelle individualità non è così forte come noi pensiamo. Ci sono delle individualità pesantemente deficitarie per una squadra che vuole puntare ad arrivare tra le prime quattro. Pensare al primo posto nessuno lo avrebbe fatto, ma pensare al quarto posto con queste individualità, soprattutto nel reparto difensivo, onestamente mi fa veramente preoccupare”.

Montervino boccia il mercato del Napoli: “Beukema, Lang e Lucca, valutazioni sbagliate”

Montervino ha poi affrontato il tema della costruzione della rosa, esprimendo un giudizio severo su alcune operazioni di mercato. Secondo l'ex capitano azzurro, l'obiettivo di allungare l'organico e ridurre il divario tra titolari e riserve non sarebbe stato raggiunto. Nel mirino soprattutto gli investimenti effettuati per Beukema, Noa Lang e Lorenzo Lucca, mentre sul giudizio relativo a Giovane è emersa una discussione legata anche al costo dell'operazione e al momento del suo arrivo. “Così come si esaltano a volte gli acquisti di Hojlund o di McTominay, o di altri, bisogna essere onesti: le valutazioni fatte sui vari Beukema, sui vari Lang, sui vari Lucca, ahimè, sono valutazioni sbagliate”. Nel confronto in studio è stata richiamata anche l'operazione Giovane, realizzata nel mercato di riparazione per una cifra indicata in circa 20 milioni di euro, pur nel contesto delle limitazioni legate all'indice di liquidità.

Montervino sulla Roma: “Ha una forza mentale e fisica da squadra pronta a vincere”

L'ex centrocampista ha infine sottolineato la capacità di reazione della Roma, riuscita a recuperare più volte lo svantaggio contro il Napoli. A suo giudizio, la formazione giallorossa ha dimostrato una solidità mentale e atletica che potrebbe consentirle di competere ai vertici per tutta la stagione. “La forza della Roma te la dà il fatto che va sotto di due gol e pareggia 2-2, sta attaccando per andare in vantaggio, prende il 3-2 e ha la forza per andare a pareggiare. Una forza mentale e fisica così ce l'hanno soltanto le squadre pronte per cercare di vincere. La Roma è una squadra che quest'anno può cercare di essere veramente costante fino alla fine. L'Inter è un altro discorso”.