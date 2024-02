Bari, De Laurentiis jr: "Impossibile trattenere Caprile, Cheddira e Folorunsho"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, oggi in conferenza stampa si è soffermato sulle difficoltà di questa stagione

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, oggi in conferenza stampa si è soffermato sulle difficoltà di questa stagione: "Siamo ripartiti senza tre calciatori importanti come Caprile, Cheddira e Folorunsho, ma non c'entra la comune proprietà con il Napoli: nessuno di loro è voluto rimanere in serie B a fronte di proposte dalla A.

Abbiamo avuto tantissime difficoltà tra infortuni gravi, siamo passati da due esoneri, ma non ci siamo mai arresi. Sono qui a metterci la faccia: ho commesso degli errori lo ammetto, ma non mollo mai e non mollerò mai - continua -. La dimostrazione è aver preso un allenatore top player con un investimento non indifferente ed un contratto fino al 2025. Qui si continuerà a costruire in un percorso che non si arresterà".