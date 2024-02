Bari, la cura Iachini funziona: "La squadra come voglia è sulla strada giusta"

"Abbiamo fatto solo otto giorni di lavoro, non posso pretendere tutto ciò che vorrei".

Il neo tecnico del Bari Giuseppe Iachini, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Feralpisalò, ha detto la sua sulla gara: "Abbiamo fatto solo otto giorni di lavoro, non posso pretendere tutto ciò che vorrei. La squadra però come abnegazione e voglia di portare a casa la vittoria è sulla strada giusta. Il Bari non ha rischiato quasi nulla contro una squadra ostica e ha dimostrato di essere un gruppo solido e compatto. Abbiamo sbagliato qualche palla a livello tecnico, ma siamo rimasti sempre ordinati e bravi nelle riaggressioni. Stiamo lavorando sul tenere la squadra corta. Abbiamo dei ragazzi che vengono da alcuni infortuni. Menez viene da un operazione al crociato, pretendere tutto e subito non si può, dobbiamo aspettarlo e accompagnarlo. Lui ha giocato in grandi squadre, avrebbe potuto stare a casa a prendersi lo stipendio e invece ha lavorato al massimo per poter dare subito una mano al Bari. Anche Puscas è andato meglio, ha fatto a sportellate e ha aperto le difese avversarie.

Mi è dispiaciuto per qualche fischio per qualche ragazzo Lo capisco, ma dobbiamo essere più positivi tutti insieme. Sentivo parlare di playout, adesso si parla di altro. Sono arrivato per riempire lo stadio e fare bene, ovunque sono andato sono riuscito a portare tanta gente al campo. Uno stadio con 30mila o 40mila persone fa paura".

Sugli errori fatti: "Sono un lavoratore di campo, so che con il lavoro si può raggiungere la perfezione. Ci vuole tempo, ma oggi con tutte le problematiche serve portare a casa i tre punti. Per quello che faccio fare io ai ragazzi bisogna portare a piccole dosi tipi di allenamento diversi. Le mezzali hanno fatto bene in fase di non-possesso, qualcosa da migliorare quando si ha la palla. Sul piano dello spirito e l'attenzione hanno fatto una buona gara. L'avversario ci ha chiuso bene le linee di passaggio, avremmo dovuto far girare la palla con più velocità. Avevamo preparato i cambi di gioco, non sempre l'abbiamo fatto bene. Abbiamo margini di crescita, possiamo anche diventare più bellini. Sono fiducioso, non dobbiamo perdere compattezza".