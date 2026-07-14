La battuta di Allegri su Hojlund: "L'anno scorso l'ho scansato, quest'anno l'ho preso..."

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Allegri su Hojlund, mercato e modulo: le idee del nuovo Napoli.

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo di Napoli, Massimiliano Allegri ha parlato brevemente anche di mercato e di Rasmus Hojlund, attaccante che lo stesso allenatore aveva chiesto al Milan la passata stagione.

Al Milan voleva Hojlund, lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà? Cosa si aspetta per rinforzarlo?

"Al mercato ci pensa la società, lavoriamo a stretto contatto, quando avrò visto tutta la squadra darò delle valutazioni e vedremo cosa mancherà. Con il direttore ed il presidente parleremo di come poter migliorare. Una collaborazione importante, nel calcio di oggi la sfida è di essere competitivi e sostenibili, la squadra è già forte, poi vedremo cosa fare. Al mercato ci pensa il club. Su Hojlund, sono contento di allenarlo: l'anno scorso l'ho scansato, quest'anno l'ho preso (ride, ndr)".

Mister, era emozionato per questa presentazione. Ha tanti esterni offensivi, pensa ad un tridente?

"L'ho detto prima, con la rosa che ho posso giocare con più sistemi di gioco, ma se ho molti esterni a disposizione giocheremo con gli esterni (ride, ndr). Sull'emozione è normale, è il teatro più antico del mondo, del 1737, è un'emozione, poi davanti ad una platea così. Un po' di emozione è normale, sono molto contento, ma conta iniziare il lavoro al meglio".