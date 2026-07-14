Video
"Conte lo utilizzò in maniera congeniale", siparietto Allegri-ADL su De Bruyne: ”Però lui si lamentò..."
Allegri su De Bruyne: "Prima lo alleno, poi deciderò come impiegarlo".
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il tecnico livornese ha affrontato anche il tema della collocazione tattica più idonea per Kevin De Bruyne: "Fatemelo allenare e vedere, poi dopo... sicuramente sa giocare discretamente bene al calcio ed è già un vantaggio. Poi vediamo quando arriva".
ADL: "Te lo chiedono perché De Bruyne si lamentò di come lo impiegava Conte", Allegri: "Fino all'infortunio è stato importante per il Napoli, Conte lo utilizzò in maniera congeniale, poi è da fuori, bisogna essere dentro. All'andata a Milano fece una buona gara, è un giocatore straordinario".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Le Interviste
Copertina VideoAg. Vergara annuncia: "Resterà al Napoli sicuro, De Laurentiis è un signore" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
Francesco CarboneTuttonapoliAllegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeCentenario, la SSCNapoli presenta le iniziative: dall'1 agosto al Corsiero, tutti i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com