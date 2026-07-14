Video "Conte lo utilizzò in maniera congeniale", siparietto Allegri-ADL su De Bruyne: ”Però lui si lamentò..."

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Allegri su De Bruyne: "Prima lo alleno, poi deciderò come impiegarlo".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il tecnico livornese ha affrontato anche il tema della collocazione tattica più idonea per Kevin De Bruyne: "Fatemelo allenare e vedere, poi dopo... sicuramente sa giocare discretamente bene al calcio ed è già un vantaggio. Poi vediamo quando arriva".

ADL: "Te lo chiedono perché De Bruyne si lamentò di come lo impiegava Conte", Allegri: "Fino all'infortunio è stato importante per il Napoli, Conte lo utilizzò in maniera congeniale, poi è da fuori, bisogna essere dentro. All'andata a Milano fece una buona gara, è un giocatore straordinario".