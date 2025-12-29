Dazn, Mancini: "Hojlund era un 'brutto anatroccolo', ora è cresciuto ed è un leader"

Riccardo Mancini, telecronista DAZN che ha commentato Cremonese-Napoli 0-2, ha parlato così dei temi principali della partita durante la trasmissione '4-3-2-1': "Ero a Cremona, abbiamo intervistato Antonio Conte che ha lamentato ancora l'assenza di questa struttura e dobbiamo capire che tipo di struttura intenda lui. Se struttura societaria, se il centro di allenamento, se la capacità di fare mercato... perché poi nel post-partita lo abbiamo sottolineato che il Napoli comunque ha investito qualcosa di importante durante l'estate.

Ha investito su Rasmus Hojlund e adesso inizia a fruttare questo investimento, ieri una prestazione da grande giocatore. Io mi ricordo bene con la maglia dell'Atalanta, era un 'brutto anatroccolo', passatemi il termine, doveva ancora crescere. Ieri ha testimoniato la sua crescita in fiducia, consapevolezza, nel voler provare il gesto tecnico anche in situazioni difficili. C'è stato un mismatch atletico con Baschirotto, Hojlund ha vinto nettamente questo duello: vallo ad affrontare un armadio come Baschirotto, invece Hojlund va a muso duro. È un atteggiamento di chi si sente sicuro di quello che può dare e di quello che sa fare. Hojlund è un leader".