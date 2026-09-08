Behrami difende Allegri: "Macché difensivista! Messo Neres e De Bruyne, cambi offensivi"

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Valon Behrami promuove il Napoli dopo l'Inter e difende i cambi di Max Allegri: gli azzurri hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli

Valon Behrami, ex centrocampista e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione del Napoli contro l'Inter, soffermandosi in particolare sulle scelte di Massimiliano Allegri nel finale. Secondo Behrami, i cambi del tecnico non possono essere letti esclusivamente in chiave difensiva e la prova di San Siro lascia agli azzurri soprattutto indicazioni positive e la consapevolezza di poter competere ad alti livelli.

Napoli, più aspetti positivi dalla gara di San Siro

"È tornato un po' di entusiasmo, che forse nelle prime due partite sembrava un po' spento l'ambiente. Sui cambi, lui fa anche due cambi offensivi: mette De Bruyne, mette Neres. Quando andiamo dentro nella narrativa di Allegri molto difensivista, non c'è stato questo concetto: lui voleva tenere palla con De Bruyne, voleva ripartire con Neres. Poi gli ultimi dieci minuti, che mette un terzo difensore, mi sembra più che logico. Te la giochi in questa maniera, c'è un sacco di pressione, sei fuori casa, è corretto. La palla cade proprio su Badiashile, che non si è fatto trovare pronto, ma adesso andare a parlare di negatività, di gioco negativo per un cambio del genere o andare a giudicare Badiashile è tutto troppo veloce, troppo facile da fare, secondo me. Invece ci sono state più cose positive da parte del Napoli. Vai via con la consapevolezza che ti puoi giocare il campionato a questi livelli".