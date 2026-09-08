Bonanni: "Ok l'occasione di Anguissa, ma Allegri continua a non convincermi"

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Che risposte ha dato il Napoli contro l'Inter? Massimo Bonanni va oltre l'episodio da gol di Anguissa e analizza il rapporto tra Max Allegri e la rosa

L'ex calciatore Massimo Bonanni, oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Fra Roma e Inter quale ti ha impressionato maggiormente?

"Ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma avrebbe vinto agevolmente con l'Atalanta e solo il punteggio bugiardo gli ha impedito uno scarto maggiore. Per quanto riguarda l'Inter ero altrettanto convinto che avrebbe battuto il Napoli. I nerazzurri hanno anche rischiato di perderla a dire il vero, ma alla fine hanno rimontato. Come ho detto altre volte penso che l'Inter vincerà, con la Roma che sarà l'unica a darle fastidio".

Il Napoli che risposte ha dato contro i nerazzurri?

"È vero che se Anguissa avesse segnato si sarebbe potuto parlare di altro, ma comunque io non sono assolutamente convinto da Allegri, che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle della squadra. Ora c'è l'Arsenal e non dimentichiamo che l'ambizione del presidente sia quella di vedere il Napoli andare avanti in Champions. Bisogna sì onorare l'impegno, ma l'obiettivo dev'essere quello di dimostrarsi competitivi".

Fra Milan e Juventus chi ti ha convinto?

"Nessuna delle due, anche se fra i protagonisti devo dire che mi è piaciuto Woltemade; penso che giocherà lui e non Kolo Muani più avanti. Il tedesco è tecnicamente più adatto per la Juventus".

A chi dedichi un pensiero dopo il fine settimana di campionato?

"Lo dedico ad Alvini e al Frosinone. Stanno facendo un percorso importante e avere sei punti in classifica dopo tre giornate significa tanto per una neopromossa. Gli auguro che possa continuare così".

Grosso a Firenze viene esonerato dopo tre giornate e torna Vanoli. Scelta giusta?

"Per me è una follia che una dirigenza esoneri una allenatore dopo tre giornate. È troppo poco per dare un giudizio sul lavoro di un tecnico, considerando che è stata cambiata quasi tutta la squadra, lo staff tecnico e anche la dirigenza. Bisognerebbe dare un po' più di fiducia per le scelte che sono state prese, il che riguarda anche Vanoli. Richiamarlo ora significa infatti sconfessare tutto ciò che era stato deciso mesi fa. Se questa scelta è stata presa dalla proprietà poi significherebbe che anche il direttore sportivo è stato scavalcato".