Behrami: "Si parla male di Allegri perché fa notizia, ma è sbagliato"

vedi letture

"Su Allegri c'è un modo di giudicare ingiusto. Fa notizia parlare male di Allegri, perché ne parlano tutti. Molti lo attaccano e poi il giorno dopo quasi ne trai beneficio". Lo ha detto Valon Behrami a Dazn. Le parole dell'ex centrocampista del Napoli: "Vedo una squadra più in crescita, più propositivo. Allegri la pressione la porta con sé sempre. E le ultime tre sconfitte sono state tutte diverse. Lucca? In quell'azione non essendo un giocatore di passo gestisci la palla, sei da solo contro due. Dovevi portare a casa la partita. Allegri ha ragione ad arrabbiarsi. Lucca in quel caso doveva solo far salire la squadra".