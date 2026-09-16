Scotto: "Allegri smetta di ascoltare ADL. Il modulo perfetto non è il 4-3-3"

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Giovanni Scotto su Youtube ha commentato l'inizio di stagione del Napoli: "Allegri ora si gioca la carriera e ha la grande opportunità di entrare nelle prime quattro alle spalle di Juve e Milan con Roma, Inter e Como che per me si possono prendere facilmente le prime tre posizioni. Allegri si porta dietro molti pregiudizi, qualcuno parla per partito preso, io preferisco giudicarlo per quello che fa. Per me è stato intelligente nella gestione De Bruyne e Favasuli e sta leggendo bene le partite. Io lo seguo da tanti anni e poi è uno sereno, non si lamenta mai, non cerca scuse. Neppure al Cagliari quando fu esonerato.

Così come quando ebbe difficoltà alla Juve con Giuntoli. Allegri però per me si può giocare questa chance solo quando smetterà di ascoltare De Laurentiis. Adl ha sponsorizzato in estate il 4-3-3 citandolo espressamente. Lo ricordate, per De Laurentiis bisogna giocare così. Ma per me oggi, senza McTominay, il 4-2-3-1 visto con il Bologna è il modulo sul quale bisogna ripartire".