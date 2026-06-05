Belgio, ex vice ct su Lukaku: "Vale oro se in forma, guardate la gara con la Croazia"

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Belgio outsider al Mondiale: fiducia in Garcia, dubbi sulle condizioni di Lukaku.

Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale e dietro alle grandi favorite c'è una squadra molto forte che viaggia a fari spenti e con pochi favori del pronostici. Il Belgio di Rudi Garcia ha alcuni campioni nella propria rosa che in pochi possono dire di pareggiare, ma arriva da alcune delusioni nei recenti grandi appuntamenti ed è chiamato a riscattarsi. L'ex vice-commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Vital Borkelmans (ai tempi in cui c'era Marc WIlmots in panchina) ha parlato a TuttoMercatoWeb delle sue sensazioni per la sfida.

Il Belgio può trovare la sua rivincita a questo Mondiale?

"Il Belgio può prendersi la rivincita, sì. Ha nuovi giovani giocatori che si sono fatti un nome in Europa, ma un torneo non si decide in una sola partita, soprattutto ora che i Mondiali dureranno ancora più a lungo".

Che ne pensa del lavoro di Rudi Garcia?

"Per quanto riguarda l'allenatore, bisogna dare fiducia a chiunque venga nominato, e questo vale anche per Garcia".

Cosa ha causato le delusioni più recenti del Belgio ai grandi appuntamenti?

"La grande delusione è stata la difesa del Belgio, non all'altezza, pur con giocatori capaci di giocare a quel livello, ma come ho detto, in un torneo bisogna esserci, e serve anche un po' di fortuna nelle partite".

Cosa si aspetta da Kevin De Bruyne?

"Per quanto riguarda De Bruyne, non è un problema per me; non ha avuto la sua migliore stagione con il Napoli, ma quando è stato in forma ha fatto la differenza".

Charles De Ketelaere può essere una sorpresa di questo Mondiale? Sembra possa giocare da "falso 9".

"De Ketelaere è un giocatore che dà sempre il massimo, a prescindere dalla squadra in cui gioca; è un giocatore che è cresciuto e ha imparato molto in Italia. Ma dovrà vedersela con Lukaku".

A proposito: che ne pensa dei problemi avuti da Romelu al Napoli?

"Lukaku ha avuto una stagione molto difficile al Napoli, dove ha saltato molte partite ed è stato in riabilitazione qui in Belgio. Quando è in forma, vale oro, basta guardare la partita contro la Croazia. Personalmente, penso che i tifosi, la dirigenza e i giocatori del Napoli siano delusi da Lukaku".