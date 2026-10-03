Belgio, van Bommel esalta De Bruyne: "Vuole sempre giocare e trasmette gioia"

Belgio, Mark van Bommel commenta il 3-0 contro la Turchia e si sofferma sulla prestazione di Kevin De Bruyne, autore di una doppietta.

Mark van Bommel si gode il 3-0 del Belgio contro la Turchia in Nations League e, al termine della partita, esalta soprattutto la prestazione di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli è stato protagonista con una doppietta, confermando l’ottimo momento di forma già mostrato nelle ultime uscite con la nazionale: “Sono molto soddisfatto della vittoria per 3-0”. Il ct belga, come riportato dai canali della Uefa, ha però evidenziato anche alcuni momenti in cui la squadra ha concesso troppo agli avversari: “A tratti siamo stati imprecisi nel possesso palla, dando agli avversari l'impressione di poter creare delle occasioni. La partita è stata un continuo botta e risposta e in quelle fasi non abbiamo avuto sufficiente controllo. Li abbiamo tenuti in partita a lungo, anche se non ho mai avuto la sensazione che rischiassimo di perdere”.

Van Bommel: “De Bruyne vuole sempre giocare, è in un ottimo momento”

Il grande protagonista della serata è stato però De Bruyne, decisivo con due gol e ancora una volta al centro del gioco del Belgio. Van Bommel ne ha sottolineato la condizione e la voglia di essere sempre protagonista: “Kevin De Bruyne vuole sempre giocare. Italia, Francia, oggi. È in un ottimo momento di forma. Trasmette gioia, e lo si vede dai gol che sta segnando”. Parole che confermano il peso del centrocampista del Napoli anche in nazionale, dove continua a incidere con prestazioni e gol.