Adani: “Ho un debole per Vergara, ha fame ma non perde la creatività"

Adani esalta Vergara dopo il debutto con l’Italia: personalità, creatività e un futuro che può essere ancora in Nazionale.

Al termine di Francia-Italia di Nations League, l'opinionista della Rai Lele Adani ha commentato il debutto in Nazionale di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli ha fatto il suo ingresso nel secondo tempo allo Stade de France e la sua prestazione ha particolarmente colpito Adani, che ha sottolineato la personalità e la creatività mostrate dal giovane azzurro.

Adani su Vergara: “Ha fame ma non perde la creatività”

“Io ho un po' un debole per Antonio Vergara, perché lo reputo un ragazzo che ha fame ma non perde la creatività, non perde la voglia di giocare a calcio come nel quartiere. Deve rincorrere, deve entrare, deve menare e deve fare calcio a modo suo: lo fa al Maradona, lo fa qua allo Stade de France. Entra perfettamente connesso col momento delicato della partita, perché lui è entrato nel momento più difficile, eppure ribaltava i francesi. È arrivato a giocare, puntava ma non solo, sapeva muovere quella palla col suo mancino. Io gli auguro una bella carriera e credo che continuerà a far parte di questa selezione”.